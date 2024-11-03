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樹根太淺？康芮強襲北市逾2千路樹傾倒 專家：改善樹穴

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
康芮颱風侵襲台灣，台北市更是颳起10級以上強陣風，街道上隨處可見招牌遭吹落、行道樹傾倒、斷枝散落各處。記者許正宏／攝影
康芮颱風侵襲台灣，台北市更是颳起10級以上強陣風，街道上隨處可見招牌遭吹落、行道樹傾倒、斷枝散落各處。記者許正宏／攝影

康芮颱風讓台北許多地方行道樹倒塌，創下歷史紀錄。有專家指出，台灣因氣候因素，只能種植較淺的行道樹，樹穴太小讓樹根沒地方扎根，應該要改善樹穴設計，才能減少倒塌風險。民間團體城市森林協會理事長莊傑任表示，強風把樹吹倒其實很正常，包括強化防颱，擴大樹穴、鋼纜支撐、定期健檢等都是可行方法。

樹根生長受限變短

康芮颱風造成全台灣許多路樹傾倒，光是台北市就超過兩千棵。有網友在風災後發文指出，行道樹給樹根的空間實在太小了，難怪一吹就倒，應該好好研究什麼樹適合做行道樹。還有在修剪樹木時也要好好反省，不應該粗暴地隨便亂砍頭，導致樹枝潰爛或斷裂，增加倒塌風險。

有專家便指出，行道樹安身立命的樹穴，就只有水泥框起來這麼大，才傷了它的底氣。當大樹在森林裡，樹根能自由延伸生長，但當樹木被搬到都市裡當起了行道樹，樹生長的範圍就被水泥限制住了，樹根生長受限變短，所以當比較大的風一吹時，行道樹頭重腳輕，就容易被連根拔起應聲倒地。

台灣只能種根淺行道樹

針對樹種方面，由於台灣的氣候限制，本來只能種亞熱帶或熱帶的樹種，樹根本身就比較淺的狀況下，行道樹遇到颱風而傾倒的機率本來就會比較高。專家認為，全面改善行道樹樹穴設計，大刀闊斧的改善工程才有機會治本，否則行道樹一棵棵畫地自限，強風再來也是命懸一線。

以台北市為例，主要種植大花紫薇（廣泛被利用為公園綠地、行道樹）、台灣欒樹（耐汙染）與苦楝（生長迅速、蟲害少、可防風、抗旱）作為行道樹。當今許多樹修的原因來自地方民代、議員、里長等人的陳情，事實上，非必要的修剪反而會損害樹木自癒的能力，增加倒塌風險。

新建行人道擴大樹穴

10月初的山陀兒颱風也曾讓高雄超過2500件路樹倒塌災情。莊傑任表示，高雄的行道樹都直接種大樹，雖可以快速看到成果，但因沒有做讓樹根可以展開的開拓性樹穴，導致颱風來，造成許多樹木倒塌，可說是對表面工程的當頭棒喝。若市府完善規劃樹穴並設置通氣管，雖然無法完全避免樹木被吹倒或吹斷，至少可以減少災損。

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康芮颱風 行道樹

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