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颱風康芮農損近8億 水稻最傷、雲林最重

中央社／ 台北3日電
康芮颱風帶來豪雨強風，各地出現大小不一的農損。聯合報系資料照片
康芮颱風帶來豪雨強風，各地出現大小不一的農損。聯合報系資料照片

颱風康芮釀災，農業部今天更新統計，截至上午11時，農業產物及民間設施估計損失計新台幣7億7965萬元；農產損失以二期水稻1.75億元最多，縣市損失以雲林縣約2.5億元最重。

農業部更新「113年康芮颱風農業災情報告」，縣市受損情形方面，雲林縣損失2億4777萬元、花蓮縣損失2億3513萬元、台東縣損失1億7772萬元、新北市損失1962萬元、台中市損失1842萬元及南投縣損失1793萬元，較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額6億6961萬元，農作物被害面積1萬5944公頃，損害程度26%，換算無收穫面積4163公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積5618公頃，損害程度30%，換算無收穫面積1701公頃，損失金額1億7519萬元；其次為番荔枝1億652萬元、蒜頭6900萬元、食用玉米4357萬元及洋蔥2480萬元等。

畜產損失估計損失金額441萬元，受損畜禽主要為鴨。

漁產損失估計損失金額315萬元，受損漁產主要為吳郭魚。

民間設施估計損失金額1億248萬元。其中農田流失及埋沒估計損失金額682萬元，主因農田埋沒7.25公頃，農田流失1.02公頃；農業設施估計損失金額797萬元，主因水平棚架網室、塑膠布温網室受損。

畜禽設施估計損失金額655萬元，主因畜禽舍及堆肥舍倒塌；漁業設施估計損失金額8114萬元，主因漁船毀損及定置網損失所致。

康芮颱風 災損 農業部 雲林

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