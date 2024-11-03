10路段仍有災情 中橫梨山段最快後天搶通

蘇花路廊台9線匯德隧道北口土石流坍方，昨天上午提前搶通，不過截至昨晚仍有9處災阻路段、1處道路災情，其中，台8線中橫公路梨山路段路面塌陷掏空，出現巨大天坑，預計5日下午5時搶通。台8線中橫公路東段大禹嶺至天祥、天祥至閣口則還有13公里無法勘災，暫無法預估搶通時間，其餘路段都訂出搶通時間表。

台9線匯德隧道北口土石流坍方昨搶通，不過公路局考量土石流造成坍方緊鄰公路，急需清運路側土方，及挖掘排水橋涵入流工、囚沙空間，並配合下清水橋搶修施工交維管制，今天上午6時至明天上午8時開放通行不管制。明天起恢復平日上午8時至傍晚5時施工管制，管制期間每日放行三次。

另外，台中市和平區台8臨37線中橫便道路基毀損，預計於7日搶通。南投縣仁愛鄉台8線碧綠溪路段上邊坡坍方阻斷，預定明天中午12時搶通。南投縣仁愛鄉台8線榮興路段樹倒塌雙向阻斷，預定明天中午12時搶通。台20線明霸克露橋鋼便橋及河床便道沖毀，預計10日傍晚5時搶通。

高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏至5里埔路基流失造成道路阻斷，預計明天傍晚5時搶通。台東縣長濱鄉台30線玉長公路東洞口邊坡坍方阻斷，預計今天傍晚5時搶通。高雄市六龜區台27線荖濃路段路基流失，占用北上車道，南下車道單線雙向管制通行，預計明天傍晚5時排除。