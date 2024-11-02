南橫公路向陽至初來路段 午後恢復正常通行

颱風康芮造成南橫公路台東端多處災情，經公路局關山工務段搶修，今天中午向陽至初來路段恢復正常通行。

公路局關山工務段長林進芳今天下午告訴中央社記者，台20線南橫公路台東縣海端鄉向陽至初來（149K至199K）路段因受颱風康芮影響，多處路段坍方，最後的5處災情路段（151K+900、155K+100、174K+400、179K、180K+900）於中午12時搶修完成，恢復正常通行。

林進芳表示，因山區雨勢不斷，易有落石發生，提醒用路人多加注意，如非必要請勿上山。有意上山的遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。