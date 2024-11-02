快訊

周杰倫台北大巨蛋門票加賣依舊買不到！網友喊話「松菸架設大螢幕」

影／畫面曝光！北市計程車違規左轉…22歲女騎士撞飛慘死

YTR福爾思庭發「不自殺聲明」 曾上心靈課程揭「三階段」：小心PUA

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風康芮釀產業損失 環團籲建氣候通膨補償金

中央社／ 台北2日電
康芮颱風侵襲台灣，造成許多災情。記者許正宏／攝影
康芮颱風侵襲台灣，造成許多災情。記者許正宏／攝影

颱風康芮帶來強烈風雨，不僅造成農業災情，許多活動也因颱風取消，環保團體綠色和平今天呼籲，政府應盡速建立氣候通膨補償金協助受災居民與產業重建。

綠色和平今天發布新聞稿指出，颱風康芮為歷年罕見的秋季強颱，這次侵台不僅造成農損和傷亡以外，也造成許多大型活動取消或延期，不僅打破歌迷期盼，導致演唱會所在縣市失去大筆觀光收入，這些都是氣候危機下所造成的額外損失。

綠色和平表示，根據國科會與環境部共同發布的科學報告推估，在最不積極的減碳情境下，21世紀中強颱出現於台灣的頻率將增加約105%，未來像康芮的秋季強颱恐將成為常態，不僅民眾面臨險峻的颱風災害，各種產業將因此受到衝擊，增加生產與生活成本，導致氣候通膨發生。

綠色和平氣指出，若政府再不積極對抗氣候變遷，未來將會造成更多產業的經濟損失，呼籲短期應先盡速建立「氣候通膨補償金」，在颱風過後運用資金來幫助受極端氣候衝擊的產業，包含農業、休閒娛樂、觀光旅遊業等進行災後復甦，針對受到極端氣候衝擊的民眾，尤其是氣候脆弱族群如偏遠山區或濱海地區的居民、戶外工作者等，政府應優先給予補償，穩定其生活開銷。

至於中長期，綠色和平說，為解決「氣候通膨」，政府應加速淘汰化石燃料並推進再生能源發展，擴大台灣「淨零投資」進度，以美國「降低通膨法案」、澳洲「澳洲未來製造法案」作為借鏡，擴大企業與民眾等多元角色參與能源轉型。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮轉低壓日本九州降大雨 新幹線一度停駛

康芮肆虐台北市容待恢復 蔣萬安：預計周一上班前恢復

強颱康芮苗縣3萬6203戶停電 台電拚命搶修昨晚全數復電

康芮巨大颱風眼可涵蓋北北基 迎頭撞護國神山就瀕死

相關新聞

全台仍有14路段待搶修 台20線明霸克露橋預計10日搶通

康芮颱風造成不少路段嚴重毀損，交通部公路局截至今天中午統計，仍有13處災阻路段、1處道路災情，其中，台8臨37線中橫便道...

颱風後自來水源濁度升高 桃環保局提醒：消毒劑量較高煮沸後再用

桃園市環保局表示，康芮颱風強風豪雨連帶造成自來水水源濁度升高，為確保民眾飲用水安全，颱風過後立即查核供給飲用水的自來水淨...

康芮巨大颱風眼可涵蓋北北基 迎頭撞護國神山就瀕死

康芮颱風昨晚8時變性為溫帶氣旋，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，康芮颱風是1958年以來、歷史上最晚以...

回顧今年3個侵台颱 專家：都可以歷史留名

康芮颱風昨天海陸警解除，已於昨晚8時變性為溫帶氣旋，今年截至目前為止已有3個侵台颱，氣象粉專「天氣風險 WeatherR...

北迴線、花東線都通了！台鐵晚間全線搶通恢復營運

康芮颱風來襲，台鐵不少路段出現災情，台鐵公司表示，縱貫線（基隆=枋寮）、宜蘭線（八堵=蘇澳）、南迴線（枋寮=台東）上午即...

康芮警報解除 農業部：葉菜西部產區影響輕微 供應穩定

康芮颱風已解除颱風警報。農業部農糧署表示，葉菜類西部主要產區受災輕微，評估後續可穩定供應；已輔導農民團體加強調配釋出庫存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。