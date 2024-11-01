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南橫公路向陽至初來路段 2日中午搶通

中央社／ 台東縣1日電

颱風康芮在南橫山區帶來豪大雨，南橫公路台東端向陽至初來多處坍方，公路局今天開始搶修，預計明日中午12時開放通車。

公路局南區養護工程分局今天發布訊息表示，台20線南橫公路台東縣海端鄉向陽至初來（149K至199k）路段，因颱風康芮來襲從10月30日晚間預警性封閉，今日雨勢已停，發現在151k+900等12處災情造成道路阻斷，無人車傷亡，關山工務段已派員進場搶修並完成其中9處，尚餘174k+400、179k、180k+900等3處，預定明（2）日中午12時搶通開放通行。

南區養護工程分局表示，因山區雨勢不斷，易有落石，提醒用路人多加注意，如非必要請勿上山。提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

康芮颱風

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