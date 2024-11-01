蘇花路廊鐵公路中斷 加開客運調度接駁

颱風康芮襲台，交通部公路局今天表示，因應蘇花路廊鐵、公路中斷，加開花蓮公路客運，並已協助調度客運接駁海運；統計至下午2時，尚有2處省道路段預警性封閉、23處道路災阻。

公路局透過新聞稿指出，為提供東部陸路運輸民眾乘車需求，原有公路客運路線「花蓮-光復」、「光復-玉里」、「光復-富里」今天皆正常行駛，且台北區監理所已協調統聯客運於今天「花蓮-光復」加開6班、「光復-玉里-富里」加開4班，以增加提供服務。

另外，鐵公路受崇德路段土石泥影響中斷，航港局已啟動蘇花海運備援疏運，公路局台北區監理所也已協助調度客運接駁，配合海運接駁機制將於11月2日啟動，分別於宜蘭端（蘇澳新火車站往返蘇澳港）及花蓮端（花蓮火車站往返花蓮港）調度共14輛大客車協助民眾疏運接駁。

省道通阻訊息部分，公路局表示，截至今天下午2時，共預警性封閉路段2處，包含花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（關原至閣口路段），及高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口路段），後續將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

道路災阻路段部分，公路局統計共有23處，包含宜蘭縣大同鄉台7線86K+400（英士路段）上邊坡坍方阻斷，預定今天傍晚5時搶通；替代路線為宜51通行小客車。

宜蘭縣大同鄉台7甲線10K+700（茂安路段）上邊坡坍方阻斷，預定今天傍晚5時搶通。台中市和平區台8臨37線11K+800至12K（中橫便道）路基毀損，雙向無法通行，預計11月7日搶通。台中市和平區台8線雙向77K（靈甫橋），泥流阻斷，雙向無法通行，預計於明天下午4時搶通。

南投縣仁愛鄉台8線96K（碧綠溪路段）上邊坡坍方阻斷，預定今天傍晚6時搶通。南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K（榮興路段）樹倒雙向阻斷，預定今天傍晚6時搶通。

花蓮縣秀林鄉台8線110K至167K+700（大禹嶺往天祥路段）因路基下陷、邊坡坍方等因素6處阻斷。花蓮縣秀林鄉台8線167K+700至184K+500（天祥往閣口路段） 因邊坡坍方等因素4處阻斷。花蓮縣秀林鄉台9線161K+300（匯德隧道北口）坍方阻斷，預估明天12時搶通。管制路段為台9線154K+800至165K+700仁水隧道北口至崇德管制站。

花蓮縣秀林鄉台9丁線45K+700K（觀音路段）邊坡落石坍方，預定今天下午4時搶通。花蓮縣光復鄉台11甲線6K至10K（光復至豐濱路段）沿線樹木傾倒及坍方雙向阻斷，預定今天傍晚5時搶通。

南投縣水里鄉台16線22K及25K（人倫民和路段）路面淹水雙向阻斷，預定今天傍晚5時搶通。高雄市桃源區台20線93K至98K+700（台20臨93線0K至5K）（勤和至復興路段）明霸克露橋鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，視災情確認後再預估搶通時間。

高雄市桃源區台20線99K+100（復興路段）因荖濃溪溪水持續沖刷，導致部分路段路基掏空，路面下陷道路阻斷，預計今天傍晚6時搶通。

台東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來路段）151k+900、155k+100、155k+200、161k+100、161k+300、170k+100、174k+400、179k、180k+900、185k、187k+900及198K等12處災情造成道路阻斷，預計今天下午4時搶通。

花蓮縣玉里鎮台23線12K+700（望通嶺路段）坍方阻斷，預定今天傍晚6時搶通。台東縣東河鄉台23線21K（北源路段）土石泥流封閉雙向道路，預計今天傍晚5時搶通。

高雄市六龜區台27線16K+500~17K（大智山路段）土石流淹沒道路，雙向無法通行，預計今天傍晚5時搶通。高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K （那瑪夏至五里埔）6K+500路基流失造成道路阻斷，預計4日傍晚5時搶通。

花蓮縣玉里鎮台30線6K+500（南安路段）坍方雙向阻斷，預定明天傍晚6時搶通。花蓮縣玉里鎮台30線9K+500、10K（客城路段）坍方阻斷，預定今天傍晚6時搶通。台東縣長濱鄉台30線29K+500 （玉長公路東洞口）邊坡坍方，雙向道路阻斷，預計今天傍晚5時搶通。

道路災情路段2處，花蓮縣秀林鄉台8線126K至131K（神木路段）神木路基下陷（未阻斷）。台東縣長濱鄉台11線89K（長濱路段）樹木傾倒，目前占用北上車道，南下車道單線雙向管制通行，預計今天傍晚5時排除。