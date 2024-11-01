康芮颱風全台327校受災 教育部估災損金額逾1.1億元

受到康芮颱風影響，教育部校安中心統計各級學校災損，花蓮縣59校受災、損失金額達3979元最高，單一學校災損最嚴重者則是位於台北市的大同大學，因樹斷圍牆傾倒，單一災損達2000萬。

教育部校安中心統計至今天下午14時30分，總計全台受災學校和館所達327間，其中包括一間社教館所，初估總受損金額達新台幣1億1202萬。

教育部指出，若以校數區分，以花蓮縣59校受災最多，其次為新北市49校、台南市30校；損失金額中也是以花蓮縣3979萬最多，其次為台北市2262萬、新北市1338萬。

教育部也表示，位於台北市的大同大學因7株樹木受損以及二面圍牆傾倒，總計損失2000萬，單一災損金額最高；花蓮卓溪國小操場則嚴重淹水、紅土流失，走廊、宿舍、倉庫等均淹水，外加監視系統20支全毀，損失達1054萬；花蓮美崙國中則因2棟樓屋頂鋼瓦遭吹落須全面更換等狀況，災損達850萬。

教育部指出，目前為粗估金額，待災後復原時，學校會再依照確切評估災損金額填報校安通報系統，請各教育主管機關掌握確認，彙整正確金額並報行政院。