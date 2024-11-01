宜蘭太平山聯外道路崩塌淘空 搶通需3天

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區受颱風康芮影響，主要聯外道路「宜專一線」路基淘空、交通阻斷，預計需3天時間搶通，開園日未定。

林業及自然保育署宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區30日因颱風康芮影響，已提前預警性休園。今天經巡查發現，「宜專一線」11公里處下邊坡的路基遭淘空，交通阻斷；因崩塌長約15公尺，面積初估300平方公尺，預計搶通時間需要3天的時間。受此影響，實際開園日期尚待全園區勘災後評估。

宜蘭縣政府表示，所轄風景區包括清水地熱、親水公園、武荖坑、南澳農場、生態綠舟、梅花湖、五峰旗、龍潭湖及頭城濱海森林公園等，因進行災後復原工作，今天休園暫停對外開放，待完成修復後公告開園時間。

宜蘭縣頭城鎮石城火車站附近，昨天因豪大雨沖刷山坡發生土石流，波及附近6戶住家與石城火車站前廣場，所幸泥流沒有漫延至火車鐵軌。

台鐵表示，今天已派人員、水車，處理石城火車站前廣場的淤積泥沙。