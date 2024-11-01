康芮重創東部交通 民航局、航港局調派航班疏運

康芮颱風過後，交通部民航局指出，空運國內線已於今天11點後陸續恢復運作，為因應東部鐵公路中斷及加速疏運旅客，民航局目前已協調航空公司加開5架次航班，因天候尚未完全穩定，民航局亦請旅客出發前先確認航班動態。此外，由於台9線164.4k發生土石泥流，蘇花鐵公路皆受影響中斷，航港局也緊急調派凱旋3號於明日海象緩和之際，自2日中午啟動海運備援，並訂於1日下午14時起開始受理民眾登記。

民航局指出，空運國內線恢復運作後，從台北、高雄、金門出發的航班，均能有二十餘名、甚至三十餘名旅客順利補位登機。

而為了加速疏運旅客，民航局表示，目前已經協調業者加開5架次航班，包括立榮航空台北往澎湖、澎湖往台中與金門往高雄將各有1架次。

花東部分，民航局盤點航空公司運能後，目前台東航線尚有空位，花蓮航線在原有之正班機之外，民航局亦已協調立榮航空加開1班北花加班機。

民航局表示，由於天候尚未完全穩定，航空公司會依天候情況調整航班，民航局除已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，並先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。

此外，公路崇德路段發生強降雨，造成台9線164.4k發生土石泥流，蘇花鐵公路皆受影響中斷，交通部陳世凱部長立即責成航港局準備啟動海運備援作業，經航港局協調，緊急協調調度凱旋3號（可載368名旅客，497總噸）於2日中午協助蘇花交通疏運。

航港局表示，受康芮颱風外圍環流影響，1日因海象不佳、未達適航條件，為爭取疏運時效，已緊急協調凱旋3號於明日海象緩和之際，自2日中午啟動海運備援，並訂於1日下午14時起開始受理民眾登記，請有需要的民眾多加利用。

航港局提醒民眾，2日花蓮往蘇澳航班預計中午12時30分開航，請預約民眾提早1小時30分前報到（即上午11時）；蘇澳往花蓮航班預計下午15時開航，亦請預約民眾提早1小時30分前報到（即下午13時30分）。航港局並說明，本次預約登記方式與7月受凱米颱風影響啟動海運疏運相同，自1日下午2時起開放民眾至航港局官方LINE登記（晚間22時截止登記），人員搭乘順序將依登記順序安排，如民眾有任何問題，可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問，另於航港局北部航務中心及東部航務中心亦有專人提供諮詢服務。