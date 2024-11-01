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颱風後交通 省道逾20處不通、海空逾百班喊停

中央社／ 台北1日電

台灣本島今天上午已脫離颱風康芮的暴風圈。不過，陸海空交通仍受影響，逾20處省道路段受阻，海運有117航次停航，航空國內線取消135架次、國際暨兩岸航線取消57架次。

交通部公路局統計，到上午10時，預警性封閉路段5處，包括：台中市和平區台7甲線思源至武陵、南投縣仁愛鄉台8線梨山至大禹嶺、花蓮縣秀林鄉台8線關原至閣口、花蓮縣光復鄉台11甲線光復至豐濱、高雄市桃源區台20臨105梅山口至埡口。

省道另有22處因路樹傾倒、坍方、土石流而受阻，包括：嘉義縣中埔鄉1處、宜蘭縣大同鄉4處、台中市和平區1處、南投縣仁愛鄉2處、花蓮縣秀林鄉4處、南投縣水里鄉1處、高雄市桃源區2處、台東縣海端鄉1處、花蓮縣玉里鎮2處、台東縣東河鄉1處、高雄市六龜區1處、高雄市那瑪夏區1處、台東縣長濱鄉1處。

交通部航港局說，今天共有14航線、117航次船班停航，包括台灣本島往返馬祖、馬公、小琉球、綠島、蘭嶼及小三通。

交通部民航局統計，上午10時，國內線取消135架次，國際暨兩岸航線取消57架次、延誤2架次。

航空公司表示，颱風雖然遠離，部分航班受班機調度影響仍取消。

康芮颱風

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