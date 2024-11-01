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網友抱怨沒放康芮颱風假處理善後 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安上午出席電器空調影音大展受訪。記者楊正海/攝影
蔣萬安上午出席電器空調影音大展受訪。記者楊正海/攝影

康芮颱風肆虐，台北市可見散落的招牌和樹葉、樹枝形成路障，但今天北市仍正常上班、上課，讓台北市長蔣萬安臉書被灌爆。對此，蔣萬安上午受訪表示，昨與北北基桃四市溝通討論，恢復正常上班課，會讓所有城市的運作盡快恢復正常。

蔣萬安上午出席電器空調影音大展受訪指出，昨天晚上透過EOC災防中心的會議，聽取最新氣象團隊的預判，今天確實不管是風力雨勢都已經大幅下降，沒有達到停班課的標準，所以就是依照這樣的原則，也跟4市溝通討論恢復正常上班課，讓所有城市的運作盡快的恢復正常，這是市府很重要的任務。

蔣萬安說，從昨天EOC災防中心開完會議，市府下令各局處一定要在最短時間內盡快的復原，當然非常的辛苦，大家可以感受到，昨天入夜到半夜，整個風是勢非常強，市府也必須確保所有在第一線執勤的同仁，包括清潔隊員施作的自身安全，所以在風勢減小也特別要求環保環保局清潔隊，提早在早上清晨5時，就有5千人投入相關的復舊。

另外，蔣萬安表示，也特別請工務局，包括公園處等，基本上5個處全力投入相關的救災還有復舊，其實這早上8時左右，大概接獲了3千5百多通災情，包括民生設施、建物毀損招牌掉落等等，最大的是還有2千1百多件的路樹倒塌，所以請工務局同仁、開口廠商合約的施作人員，以及環保局清潔隊、消防局各分隊，有相關的機具全力投入協助。

蔣萬安表示，因為大的路樹倒塌要先截斷，然後環保局同仁先移除到旁邊，所以大約在上午8時30分到9時左右，其實工務局先劃定主要的交通幹道大概150多條，都已經恢復了八成，所以接下來會持續努力，他要特別謝謝辛苦的清潔隊員，從清晨開始全心的投入市容的復舊，以及相關災情的搶救，非常辛苦。

蔣萬安說，也謝謝台中市長盧秀燕特別致電來關心，她也了解台北市這一次受到風勢強大的影響，也問說是不是需要台中市府相關人力的支援，非常感謝，目前工務單位也正在盤點相關的人力及機具等，目前市府全力投入搶救，隨時看有任何需要，會來跟台中市尋求支援。

康芮颱風

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