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最有誠意廉航！從東京回不了桃機 酷航轉飛新加坡包辦乘客2天食宿

聯合新聞網／ 綜合報導
酷航為轉降乘客準備兩晚住宿和包辦三餐，讓不少人讚賞。 聯合報系資料照
酷航為轉降乘客準備兩晚住宿和包辦三餐，讓不少人讚賞。 聯合報系資料照

康芮颱風影響，許多航班紛紛異動取消，不過也有航空公司選擇照常起飛。從日本東京成田機場飛回桃園的酷航TR899班機飛到台灣上空後，因遲遲無法降落，最後飛返新加坡，並幫乘客改開11月2日從新加坡飛往桃園的機票，且提供兩晚飯店住宿、三餐等，讓網友直呼「不愧是新航旗下的廉航」。

臉書粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」分享多個因康芮颱風無法順利降落桃園機場的航班，其中酷航TR899確定無法降落後，原班機飛往新加坡，後續提供乘客11月2日返回台灣的機票和兩晚飯店住宿，不僅包三餐，還有飯店往返機場的計程車。酷航的處理方式也讓粉專大讚「這真的是『買日本、送新加坡』的旅行」、「沒看過這麼有誠意的廉價航空！」。

網友看到後紛紛留言「賺到，也太有誠意了吧」、「因為Scoot（酷航）是新航的子公司」、「酷航延誤或取消是跟新航同等級的SOP」、「東京飛桃園約3小時，桃園飛新加坡約4.5小時，油料居然夠，真是有備而來」、「酷航花點小錢做了一次最棒的廣告宣傳」、「也太棒的廉航，應該列入廉航教科書」、「相信應該會有旅客不願意接受吧⋯只想快快回台」。

不過也有搭乘該班航班的乘客在threads上發文分享，原PO表示當時幾乎所有航班都取消只有他們的班機起飛，飛機在台灣上空盤旋大約3小時，「邊體驗快要墜機的感覺邊跟颱風對抗，機上的人吐得一塌糊塗重飛了至少五次左右」，直到最後確定無法降落桃園機場才飛到新加坡，他疑惑為何一開始不取消班機硬要照飛，不禁感嘆「坐飛機體驗到了人生跑馬燈是什麼感覺」。

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