陳世凱視察康芮災後交通 即刻啟動花東疏運計畫

康芮颱風帶來強風豪雨，造成鐵公路受損。交通部部長陳世凱今早赴台鐵緊急應變中心視察，並要求在第一線作業同仁安全無虞的前提下，各單位應爭取時效修復，並指示即刻啟動花東疏運SOP計畫，加強利用南迴鐵公路疏運、協調加開班機、蘇花海運備援等方式疏運東部地區旅客。

交通部說，公路受損部分，主要有台7線（獨立山至米摩登路段）、台8線（靳珩至燕子口路段）、台9線（匯德至崇德路段）、台20線（勤和至復興路段）等處。鐵路部分，主要是台鐵北迴線（和仁-崇德），以及因清晨地震致使花蓮=台東段受損。

陳世凱今聽取台鐵簡報後，指示花蓮往南路段極為重要，台鐵公司與公路局務必優先在安全的條件下盡速搶通，同時要求台鐵公司與公路局啟動公路接駁服務；台鐵公司目前已實施花蓮到玉里間的公路接駁服務。

空運部分，除今天原定的國內班次外，目前已協調航空公司開澎湖2架次、金門1架次及花蓮2架次加班機疏運，並將持續觀察訂位情形，視情協調航空公司增開航班。

陳世凱也請航港局即刻啟動蘇花海運備援，受限於海象因素，訂於明天中午自花蓮開航客船凱旋3號（可載客368人）往蘇澳，下午3時由蘇澳駛返花蓮，航港局預計今天下午2時開放登記。

陳世凱說，颱風後的各項工程與查道巡視與颱風前整備同樣重要，特別是高風險路段與區域，各局署應落實對比颱風前後之差異，確保精準掌握交通設施的情況，若必要時，具有風險的鐵公路區域也應啟動鐵公路預警性封閉措施，確保民眾安全。