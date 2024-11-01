康芮颱風災後上班大遲到 侯友宜喊話企業：不責罵、不扣薪

康芮颱風過境，正常上班上課，但今天上午交通大亂，不少人因此遲到。新北市議會今天總質詢，議會國民黨團書記長陳偉杰認為，市長侯友宜應呼籲企業主體諒今天上班的勞工。侯友宜表示，雙北市身為共同生活圈，這次路樹倒塌，嚴重影響交通，呼籲企業體恤大家辛勞，對於遲到、耽誤時間多包容，不能扣薪、責罵，更不要扣全勤獎金。

侯友宜說，謝謝國民黨議員正向呼籲，昨天雖然有呼籲市民搭大眾運輸提早出門，但今天去交控中心看，往北橋梁真的嚴重，台北路樹倒塌也非常嚴重。

侯友宜說，感謝議員提案，雙北市共同生活圈，希望企業能夠體恤民眾天災後上班辛勞，呼籲企業不要扣全勤獎金，員工們真的很努力。

新北市議員蔡淑君也在臉書呼籲，颱風康芮強風豪雨速穿全台，各地災情不斷，街道路樹、電線桿倒塌，車輛翻覆、招牌、圍籬、鐵皮屋屋頂被吹掀，號誌故障、電線垂在半空中、一度停電等，多縣市今日恢復上班上課，很多路段公部門仍努力清整中，如果今天上班遲到了，也呼籲有愛的企業、老闆們不要扣薪。