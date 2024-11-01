憂沒電、路不通 北市2國小11/1停止實體授課

颱風「康芮」導致台北市約2000處樹倒，儘管環保局、工務局等人員連夜搶救災，仍有不少民眾今天上班途中遭遇不便，另有2所國小考量電力及道路尚未復原，宣布停止實體上課。

台北市長蔣萬安昨天晚間8時宣布正常上班上課後，許多網友湧入其臉書（Facebook）粉絲專頁表達不滿，文山區華興里長陳峙穎也留言表示，災損通報非常、非常多且持續增加，今天上班前恐難以及時恢復市容，呼籲蔣萬安考量市民感受及第一線人員安全，重新考慮此決定。

台北市工務局統計至昨天晚間11時，累計接獲390件民生及基礎設施災情、318件建物毀損、307件廣告招牌欲墜或掉落等通報，且初估有超過2000株路樹倒塌，為盡速復舊，昨天深夜起動員所有人力，協同環保局進行掃街式搶救災。

不過，直到今天上午，蔣萬安臉書粉專仍持續收到上班或上課路途中受阻民眾留言，許多網友貼上照片或影片，顯示道路因倒塌路樹及殘枝遭大面積封閉，騎車怕危險、公車也停駛，質疑蔣萬安罔顧市民安全，無法苦民所苦。

另外，堤外道路同樣尚未全面恢復通行，台北市工務局水利處資訊顯示，內1、內2及基11疏散門已在今天上午6時開啟，讓東湖汐止堤外便道可通行，但基隆河下游、淡水河、新店溪及景美溪沿線32座疏散門仍然關閉。

台北市教育局統計至今天上午7時，共2校考量學校及道路尚待復原，為維護學生通學安全，決議決定停止實體授課，包含私立立人國小、指南國小及幼兒園。

台北市災害防救辦公室表示，颱風「康芮」累計導致北市1人死亡、83人受傷，截至今天上午6時為止，仍有1237戶電力未修復。