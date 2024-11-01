媒體人陳揮文喊取消颱風假挨轟 臉書再發聲「颱風假是人禍」

每當一有颱風來襲時，民眾最希望的就是能夠放颱風假，繼之前日本媒體人矢板明夫探討颱風假的議題後，資深媒體人陳揮文也表態對颱風假的看法，他認為放颱風假是錯的，甚至批評這種做法是「人禍」，引來眾多網友留言怒罵。

陳揮文29日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》節目中表示，這幾年放颱風假的做法是錯的，對於領日薪的勞工來說會領不到薪水，也會影響到服務業、餐飲業等行業，停班停課沒有賺錢還變成虧錢，批評「我們國家社會為什麼進步得這麼慢？」，他呼籲政府應該將行之有年的颱風假就此取消，沒想到此番言論引起不少人砲轟。

陳揮文臉書遭許多網友留言灌爆，但他繼續發文堅持己見，並以文字圖檔表示「颱風是天災，颱風假是人禍，It goes without saying（無庸置疑），希望我的國家越來越好，願與理性的網友共勉，謝謝」。陳揮文表示，「為什麼只有台灣有颱風假？」，只要多一個人，願意思考這問題，自己被謾罵，沒關係的。

貼文一出，留言幾乎一面倒撻伐，「我放颱風假無薪資，去上班薪水加倍，為了安全，休無薪資颱風假對不起誰了，笑死」、「這樣的天氣出門去上班，有多少人會回不了家？」、「你真的有颱風天的時候騎車上班過嗎？」、「台灣就是一年365天全天候都要上班，也跟進不進步搭不上關係，人家冰島還周休三日GDP怎就成長了？」、「我住得遠，又是機車族如沒颱風假，又不得不去，那真是拿命開玩笑」、「我願意讓員工放颱風假，他們上下班如果有意外，我無法承擔」。

但也有少數人力挺陳揮文的看法，「其他國家都沒有颱風假，台灣人是紙糊的嗎？」、「這個問題只有在台灣會發生，要選票、要負責，出了事一定要有人扛下責任，所以能理解，台灣的縣市首長真的難做」、「加油，這本來就需要謹慎考量，提出來讓大家深思，沒啥不可」、「加油，這本來就需要謹慎考量，提出來讓大家深思，沒啥不可」、「支持放颱風假完，當週的假日補上班」。