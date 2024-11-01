颱風假濫放爭議 停班停課該誰決策？ 吳德榮發聲、曝解決之道
今年有3個颱風登陸，颱風假遭質疑濫放成連假爭議，有聲音認為停班停課該由中央氣象署決定。對此，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，以目前科技能力，中央氣象署與美、日等先進國家24小時路徑平均誤差大約還有70幾公里，據此推估各縣市是否達平均風達7級或陣風達10級？在前1天晚上或第2天清晨，無論由中央氣象署或縣市首長作決策，不可避免、在部分縣市都會有落差產生。
吳德榮表示，況且縣市首長對其轄區的了解，本就是最珍貴的防災依據，是無人能取代的。若了解現行制度形成的原委，就不會冒然提議停班的決策、由中央氣象署來負責，也會知道這提議是在走回頭路，只會更糟、並非改進。
他說，其實，解決之道在官、民風險管理觀念的建立，適度多停班是在繳保費，是為了避免該停班而未停班，所造成的嚴重損傷。作好停班決策無他，風險管理而已。
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