颱風及外圍環流影響 高屏山區防大豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天高雄市山區、屏東縣山區仍有局部豪雨或大豪雨。

氣象署還指出，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、花蓮、澎湖、馬祖及宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率。

氣象署稍早另表示，受到颱風及其外圍環流影響，花蓮縣、台東縣地區及宜蘭縣山區、南投縣山區、台中市山區（和平區）已有超大豪雨發生，台北市、新北市、宜蘭縣已有大豪雨發生，桃園市山區、恆春半島、蘭嶼已有豪雨發生。

氣象署提醒民眾，應注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。