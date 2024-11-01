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康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

颱風及外圍環流影響 高屏山區防大豪雨

中央社／ 台北1日電

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天高雄市山區、屏東縣山區仍有局部豪雨或大豪雨。

氣象署還指出，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、花蓮、澎湖、馬祖及宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率。

氣象署稍早另表示，受到颱風及其外圍環流影響，花蓮縣、台東縣地區及宜蘭縣山區、南投縣山區、台中市山區（和平區）已有超大豪雨發生，台北市、新北市、宜蘭縣已有大豪雨發生，桃園市山區、恆春半島、蘭嶼已有豪雨發生。

氣象署提醒民眾，應注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

康芮颱風

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直播／康芮颱風登陸台東縣成功鎮 氣象署14:40最新預報

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