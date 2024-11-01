颱風及外圍環流影響 高屏山區防大豪雨
中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天高雄市山區、屏東縣山區仍有局部豪雨或大豪雨。
氣象署還指出，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、花蓮、澎湖、馬祖及宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率。
氣象署稍早另表示，受到颱風及其外圍環流影響，花蓮縣、台東縣地區及宜蘭縣山區、南投縣山區、台中市山區（和平區）已有超大豪雨發生，台北市、新北市、宜蘭縣已有大豪雨發生，桃園市山區、恆春半島、蘭嶼已有豪雨發生。
氣象署提醒民眾，應注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言