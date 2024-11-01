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康芮襲台3死200餘傷 逾74萬戶停電

聯合報／ 生活中心、地方社會中心／連線報導
宜蘭地區強風豪雨，多地淹水及腰，壯圍鄉美福村田地與道路變成一片汪洋。記者許正宏／攝影
宜蘭地區強風豪雨，多地淹水及腰，壯圍鄉美福村田地與道路變成一片汪洋。記者許正宏／攝影

康芮颱風昨下午一時四十分自台東成功鎮登陸，不到五小時就減弱成中颱，晚間六時四十分從雲林縣麥寮鄉出海，預計最快今上午減弱成輕度颱風，台灣本島白天脫離暴風圈，馬祖稍晚脫離，最快下午全面解除陸警。

今馬祖及11縣市部分停班課

全台廿二縣市，今天僅連江縣全縣停止上班、上課，另有十一縣市部分區域或學校停班停課，包括新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

北市內湖電桿壓死機車騎士

中央災害應變中心統計，全台至昨晚九時一死二○五人傷。昨上午一輛小貨車在南投縣仁愛鄉台十四甲線○點一公里處遭路樹壓毀，五十六歲女性當場無呼吸心跳，送醫不治，同車七十六歲男性輕傷。昨晚北市內湖區也有機車騎士被吹倒的電線桿壓中身亡。新北市陳姓男子爬梯修鐵皮屋頂，疑不敵強風失足墜落，當場身亡。

康芮颱風侵台，台十四甲線南投端起點處，樹木疑遭強風吹倒砸中路過車輛，車頭近全毀，車內一死一傷。圖／民眾提供
康芮颱風侵台，台十四甲線南投端起點處，樹木疑遭強風吹倒砸中路過車輛，車頭近全毀，車內一死一傷。圖／民眾提供

台電指出，全國停電戶數最高七十四萬七七七○戶，截至昨晚十時，其中六十萬四四三三戶已修復，十四萬三三三七戶尚未復電。

氣象署科長林伯東表示，康芮颱風是近廿年以來，十月登陸最晚、強度最強的颱風，也是近廿八年以來，繼一九九六年賀伯颱風暴風半徑三五○公里後，出現最大最胖的颱風，其暴風半徑有三二○公里；今年也是十六年來，首次一年有三颱登陸。

蘭嶼狂飆十七級陣風一整夜

受到颱風影響，蘭嶼一進入暴風圈後就連續狂飆十七級陣風一整夜，瞬間陣風達到站史第八的紀錄；南投合歡山上強陣風測得十七級風，是該測站測得史上最強陣風，打破二○二一年十月圓規颱風十五級強陣風紀錄。昨天出現較大陣風區域包含蘭嶼、綠島十七級以上，台東成功十五級，東半部沿海、基隆北海岸、恆春半島也有十四級陣風。

氣象署統計，宜蘭縣鴛鴦湖、花蓮天祥累積降雨已破千，台中山區、花蓮赤科山累積降雨均破九百毫米，台北擎天崗累積雨量破六百毫米，宜花山區總雨量上看一千五百毫米。

康芮颱風導致北市延壽街四○二巷頂樓鐵皮被掀落，整片掉到巷道影響通行，警方拉封鎖線交管疏導。記者林俊良／攝影
康芮颱風導致北市延壽街四○二巷頂樓鐵皮被掀落，整片掉到巷道影響通行，警方拉封鎖線交管疏導。記者林俊良／攝影

停班停課 康芮颱風

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康芮最快明早8時變輕颱 下午台灣本島全面解除陸警

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