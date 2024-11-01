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五月天演唱會延期 花蓮訂房剩1成
康芮颱風來勢洶洶，五月天公益演唱會延期，連帶重創花蓮住房率。旅宿業統計，原先全縣平均6到8成住房率幾乎退光光，只剩約1成，比原本預估2到3成還慘，所幸約6成的人願保留到下次演唱會入住；台鐵原本為演唱會加開的專列也取消。
0403強震重創花蓮觀光，五月天宣布舉辦「一路向東」公益演唱會，原訂今天在高雄，明、後天前往玉里、花蓮連唱4場，歌手劉若英、蘇慧倫、Energy等14位藝人參與演出，演唱會免費入場，希望粉絲在地消費，振興地方經濟。但康芮颱風來襲導致演唱會全取消，延期演出相關事宜另行公告。
五月天演唱會效應，花蓮市區住房率最高衝上8成，如今遇退房潮，旅宿業者期盼的演唱會紅利落空，一片哀號。花蓮縣府觀光處長余明勲希望業者耐心熬過最艱難的時刻；觀光署已同意相關補助可順延使用。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全縣旅宿住房率原先平均有6成，現只剩約1成，估算因五月天演唱會延期約一半，另一半則是受颱風影響而退房，不過仍有6成左右旅客願意保留到下次演唱會再入住。她相信延期是不得已的決定，並向消費者喊話「五月天一定會再來」，歡迎粉絲到時候多留花蓮一晚。
花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，旅客擔心蘇花公路突然中斷，颱風消息一出，就接到很多退房詢問，五月天演唱會一延期更是直接退光，住房率跌到不到1成，「天災來襲沒辦法」。
演唱會取消，台鐵停駛加開列車，旅客可於海上警報發布日起，1年內至各車站售票窗口退票。
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