聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／延辦太急促 演唱會經濟須補學分

聯合報／ 記者鍾維軒
為聽劉德華演唱會，昨下午上百位歌迷湧進小巨蛋排排站，並購買周邊商品，一聽到演唱會停辦，錯愕跳腳。 記者林俊良／攝影
為聽劉德華演唱會，昨下午上百位歌迷湧進小巨蛋排排站，並購買周邊商品，一聽到演唱會停辦，錯愕跳腳。 記者林俊良／攝影

天王劉德華在台北小巨蛋演唱會，開場前3小時急轉彎延辦，台北捷運公司和主辦單位超級圓頂公司反應慢半拍，來自各地歌迷撲空憤怒哭泣，也凸顯小巨蛋租用制度不夠細膩，隨台北大巨蛋年底辦演唱會，首都「演唱會經濟學」還要補學分。

據悉，前一天主辦單位超級圓頂公司續辦意願強，因合約未載明颱風條款，在商言商下，北捷只觀望，但昨一早風強雨大，市長蔣萬安在災害應變中心便稱要以安全第一，也表明以後契約要寫明颱風停班課條款。

蔣萬安表態後，北捷總經理黃清信與超級圓頂溝通，北捷搬出租用規則中的「不可抗力」因素，包括北捷高架段已因風強雨大停駛，風力9至10級等勸說，終於喊停。

劉德華演唱會粉絲來自北中南各地，甚至是國外，千里迢迢只為見偶像一面，卻被臨時停辦決定弄得灰頭土臉，一群人淚灑小巨蛋，成最不堪畫面。

反觀五月天在花蓮的公益演唱會早早宣布延期，雖引發退房潮，但包括旅宿業者在內，都能夠體諒；甚至中華職棒聯盟也規定若遇停班就延賽。主辦單位確保粉絲安全才是真正「寵粉」。

台北小巨蛋演唱會雖在室內，卻難保歌迷移動過程中不會遇到危險。北捷身為場館主管單位，每天負責載運上百萬人次乘客，理應具備快速應變的危機處理能力，在此事件中卻毫無章法。

蔣萬安昨已表明，未來北捷在活動合約裡納入颱風停班課規範。北市營運場館還有大巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等，都要以民眾安全為最高準則檢視契約，超前部署才能避免市府、主辦方和粉絲「三輸」。

劉德華 小巨蛋 康芮颱風

延伸閱讀

劉德華開唱今午喊卡⋯粉絲揚言打爆1999 蔣萬安晚間回應了

康芮雖走風雨驚人！北市災情通報1273件 蔣萬安：持續搶修

影／劉德華演唱會停辦歌迷錯愕跳腳 小巨蛋現場畫面曝光

劉德華演唱會臨時喊卡惹怨 到場粉絲爆哭「我都沒去搶周杰倫」

相關新聞

康芮襲台3死200餘傷 逾74萬戶停電

康芮颱風昨下午一時四十分自台東成功鎮登陸，不到五小時就減弱成中颱，晚間六時四十分從雲林縣麥寮鄉出海，預計最快今上午減弱成...

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

康芮颱風來襲，今許多航班紛紛取消異動，但仍有航班照常飛行。星宇航空一架SJX871沖繩飛往台北班機，今天傍晚5時35分在...

康芮颱風持續影響…本島仍在暴風圈範圍內 6縣市慎防超大豪雨

康芮颱風今晚間6時40分從雲林麥寮出海，預估最快明早8時減弱成輕度颱風，但台灣本島仍在暴風圈範圍內，各地強風豪雨明顯。中...

又見地勤跪地道歉？航班因颱風轉降引旅客不滿 華航說明了

康芮颱風來襲，許多航班紛紛取消異動，今仍有不少航班照常飛行，但降落過程都讓民眾直呼驚險。中華航空CI782胡志明市飛往台...

新聞眼／延辦太急促 演唱會經濟須補學分

天王劉德華在台北小巨蛋演唱會，開場前3小時急轉彎延辦，台北捷運公司和主辦單位超級圓頂公司反應慢半拍，來自各地歌迷撲空憤怒...

劉德華開唱前被勸停 蔣萬安挨轟

康芮颱風來襲，天王劉德華昨原在台北小巨蛋辦演唱會，經台北捷運「勸說」，開唱前3小時才急喊停，延到明中午補辦。有粉絲當場淚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。