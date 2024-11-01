新聞眼／延辦太急促 演唱會經濟須補學分

天王劉德華在台北小巨蛋演唱會，開場前3小時急轉彎延辦，台北捷運公司和主辦單位超級圓頂公司反應慢半拍，來自各地歌迷撲空憤怒哭泣，也凸顯小巨蛋租用制度不夠細膩，隨台北大巨蛋年底辦演唱會，首都「演唱會經濟學」還要補學分。

據悉，前一天主辦單位超級圓頂公司續辦意願強，因合約未載明颱風條款，在商言商下，北捷只觀望，但昨一早風強雨大，市長蔣萬安在災害應變中心便稱要以安全第一，也表明以後契約要寫明颱風停班課條款。

蔣萬安表態後，北捷總經理黃清信與超級圓頂溝通，北捷搬出租用規則中的「不可抗力」因素，包括北捷高架段已因風強雨大停駛，風力9至10級等勸說，終於喊停。

劉德華演唱會粉絲來自北中南各地，甚至是國外，千里迢迢只為見偶像一面，卻被臨時停辦決定弄得灰頭土臉，一群人淚灑小巨蛋，成最不堪畫面。

反觀五月天在花蓮的公益演唱會早早宣布延期，雖引發退房潮，但包括旅宿業者在內，都能夠體諒；甚至中華職棒聯盟也規定若遇停班就延賽。主辦單位確保粉絲安全才是真正「寵粉」。

台北小巨蛋演唱會雖在室內，卻難保歌迷移動過程中不會遇到危險。北捷身為場館主管單位，每天負責載運上百萬人次乘客，理應具備快速應變的危機處理能力，在此事件中卻毫無章法。

蔣萬安昨已表明，未來北捷在活動合約裡納入颱風停班課規範。北市營運場館還有大巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等，都要以民眾安全為最高準則檢視契約，超前部署才能避免市府、主辦方和粉絲「三輸」。