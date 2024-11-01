低軌衛星救災 總統肯定

強颱康芮襲台，總統賴清德昨前往中央災害應變中心與六縣市首長視訊連線，新北市長侯友宜感謝總統日前曾到金山及萬里了解淹水地區災後復建，賴視訊時關心大陸籍鈺洲啟航輪擱淺情形。

上月初「山陀兒」颱風來襲時，賴清德與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，雙方在撤村人數上兜不攏，賴清德六度質問徐榛蔚。昨天賴清德再次與徐榛蔚連線聽取報告稱，要跟縣長和縣府團隊「說聲辛苦了」，花蓮目前已撤離三千多人並給予收容，「我覺得是非常好的」。

賴清德也感謝中央災害應變中心與數發部聯手提供低軌道衛星給各縣市政府，並慰勉國軍弟兄及慈濟志工團在颱風期間協助救災及安置受災民眾。

數發部與消防署四十九套OneWeb低軌衛星設備，配置給各縣市政府，可避免山區失聯變孤島。