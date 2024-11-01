劉德華開唱前被勸停 蔣萬安挨轟

康芮颱風來襲，天王劉德華昨原在台北小巨蛋辦演唱會，經台北捷運「勸說」，開唱前3小時才急喊停，延到明中午補辦。有粉絲當場淚灑，憤怒歌迷湧入市長蔣萬安臉書抗議。北市議員批市府前一天就該喊停，應變能力太差。

外界質疑決策慢半拍，北捷總經理黃清信昨晚說，安全還是比事後的道歉好；時間若可以更早，北捷也希望可以更早一點，未來會納入檢討。

劉德華「今天 IS THE DAY」演唱會台北站原訂昨登場，連唱4天，但遇上康芮颱風，花蓮五月天演唱會29日宣布延期，劉德華演唱會原本決定無畏風雨開唱，引發外界安全疑慮。

台北捷運原表示，未接獲主辦單位宣布延期或取消，各界質疑壓力不斷，昨天北捷總經理黃清信才說，因風雨加大，會持續與主辦單位溝通。蔣萬安也只表示，會請北捷持續與主辦單位溝通、協調，落實與確保各項安全整備，未來會在小巨蛋活動合約裡納入颱風停班課的規範；但大巨蛋是BOT，須綜整考量。

有民眾發現「台北小巨蛋主場館租用管理要點」第28條「緊急應變計畫」中，寫著「本公司認有緊急危難或為預防災難發生，得要求租用人停止活動及關閉場地，並強制疏散人員」；合約中也提及「不可抗力因素」，質疑北捷毫無反應。

直到昨下午3時許，北捷宣布，「基於觀眾人身安全，並依照契約規定通知主辦單位演唱會停辦」。北捷說，考量下午到夜間是北市風雨最大期間，呼籲民眾留在家中，以策安全。

停辦消息一出，提早到場的歌迷當場哭了出來，許多人大喊「抗議」、「不可以取消」，一名女歌迷哭著說「我們的安全自己評估負責」。一名男粉絲點名蔣萬安，「要硬起來，昨天就要硬，不是今天現在3點才硬，大家都在這邊白等了」，現場粉絲大聲附和。