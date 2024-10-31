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新竹縣明天正常上班上課 晚間兩度追加尖石停班課範圍

聯合報／ 記者胡蓬生巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣政府晚間8點宣布明天11月1日恢復正常上班上課，但尖石鄉後山道路多處中斷，停班課範圍再擴增。記者胡蓬生／攝影
新竹縣政府晚間8點宣布明天11月1日恢復正常上班上課，但尖石鄉後山道路多處中斷，停班課範圍再擴增。記者胡蓬生／攝影

新竹縣政府晚間8點宣布明天11月1日恢復正常上班、上課，但尖石鄉後山道路多處中斷，晚間追加後山4所國小停班停課，晚間10點再度擴大停班課範圍，宣布明天尖石全鄉「停止上課」，後山玉峰村、秀巒村兩村「停班停課」。

縣府表示，竹縣明天正常上班上課，但尖石鄉後山道路多處中斷，晚間追加後山新光國小、秀巒國小（含田埔分校）、玉峰國小及石磊國小共4校停班停課；鑑於尖石鄉編號道路及後山部落聯絡道多處中斷，影響人車通行及上班上課安全，停班課區域增為尖石全鄉「停課」，後山玉峰村、秀巒村2村「停班停課」。

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