康芮最快明早8時變輕颱 下午台灣本島全面解除陸警

康芮今下午5時減弱成中度颱風，晚間6時40分從雲林縣麥寮鄉出海，中央氣象署科長林伯東表示，預計最快明天早上8時，康芮颱風強度將再下修成輕度颱風，估明早本島脫離暴風圈，最快下午全面解除陸警，而海警會慢幾小時再解除。

根據氣象署晚間8時30分最新資料顯示，康芮颱風已在今晚間6時40分於雲林縣麥寮鄉出海，過去3小時強度減弱，目前中心位置在澎湖的東北方約70公里，近中心最大風速每秒40公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑70公里，以每小時26轉31公里速度，向北轉東北進行，明天清晨非常靠近馬祖，預計明晚間8時移動到馬祖北北東方約400公里。

林伯東說，康芮颱風預計未來12至18小時，也就是最快明天早上8時減弱成輕度颱風，預估明天早上台灣本島脫離暴風圈，下午至傍晚全面解除陸警，而海警則會晚幾個小時。

今晚至明天清晨康芮颱風分區重點，蘭嶼、綠島、南花蓮、台東，已有破壞性強風及豪雨出線，今晚風雨漸緩；宜蘭、北花蓮、北北基，今晚強風豪雨持續，明日清晨方歇；桃園以南強風持續至明清晨，今晚起雨勢增強至明日白天；澎湖地區強風持續到明日白天；馬祖颱風持續接近，風力將逐漸增強。

林伯東指出，降雨趨緩時間部分，東半部今晚起開始趨緩，西半部則持續到明天白天有局部大雨或豪雨。颱風進入到台灣海峽上空，中南部需注意降雨。

今晚東半部降雨持續，但西半部山區降雨逐漸增加，今晚至明清晨，東半部降雨逐漸趨緩、中南部逐漸增加。東半部、新竹、台中、南投山區有超大豪雨，北部、屏東山區有大豪雨，其他地區有局部豪雨或大豪雨。

風力部分，截至今晚8時止，許多地方出現明顯強風。東半部沿海、基隆北海岸、恆春半島有14級陣風，尤其蘭嶼、綠島出現17級強陣風，南花蓮至北台灣、澎湖13至16級，宜蘭至北花蓮、南呔東、恆春半島、馬祖10至14級。

林伯東表示，今晚至明晨，澎湖有14級以上強陣風，苗栗至台南、台東、新北至新竹、高雄、宜蘭、花蓮沿海空曠地區、恆春半島、馬祖、蘭嶼、綠島有11級強陣風，基隆至新竹、南投、嘉義市、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、金門有9至10級強陣風，其他地區也有較強陣風。而今天出現較大陣風區域包含蘭嶼、綠島17級以上，成功15級，東吉島14級。