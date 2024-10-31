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苗栗縣明正常上班課 鍾東錦臉書被灌爆⋯網友一片哀號

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天晚上8點宣布明天照常上班、照常上課，縣長鍾東錦臉書45分鐘湧進上千則留言，一片哀號聲難掩失望，不過，也有網友力挺。圖／取自鍾東錦臉書
苗栗縣政府今天晚上8點宣布明天照常上班、照常上課，縣長鍾東錦臉書45分鐘湧進上千則留言，一片哀號聲難掩失望，不過，也有網友力挺。圖／取自鍾東錦臉書

苗栗縣政府今天晚上8點宣布明天照常上班、照常上課，縣長鍾東錦臉書45分鐘湧進上千則留言，一片哀號聲難掩失望，認為應該要再放1天颱風假，不過，也有網友力挺認為專業判斷。

鍾東錦今天晚上8點同步分享「康芮明日風勢雨勢趨緩，未達停班停課標準，11月1日，苗栗縣正常上班上課。」，指出康芮颱風帶來的強風造成多地災情，許多鄉親的鐵門、窗戶，甚或路邊的機車都被吹倒了，趁著本周最後一天工作日，齊心協力盡快恢復生活秩序，一起攜手拚經濟。

臉書湧進大批留言，多數失望鍾東錦決定，甚至喊出罷免，有網友指出，今天騎車好幾次犁田，明天颱風迴流，現在雨很大，為什麼都是放沒風沒雨的風風假，有風有雨時卻不放，不是說好寧願錯放，也不願縣民冒著生命危險回家嗎？不過，有網友力挺照常上班、照常上課拚經濟。

康芮颱風 苗栗縣 鍾東錦

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