北北桃正常上班上課 機捷11月1日恢復平常日營運

桃園市、新北市及台北市宣布明天正常上班課，桃捷公司今晚表示，明天凌晨將進行發車前巡軌作業，確認系統安全無虞後全線正常營運，11月1日將維持平常日時刻表運行發車。

桃園大眾捷運公司晚間發布新聞稿表示，隨著颱風康芮離去，桃園市、新北市、台北市也陸續宣布11月1日正常上班上課，桃捷公司明天凌晨將會進行發車前巡軌作業，視天候狀況及確認系統安全無虞後全線正常營運，旅客乘車前可先查閱桃捷公司官網，或上臉書（Facebook）粉絲專頁了解最新營運訊息。

桃捷公司表示，明天A1台北車站首班車發出時間為上午6時，至於A22老街溪站的首班車發出時間則是上午 6時3分；至於列車班距時間，直達車及普通車為15分鐘班距，加班車也恢復行駛，維持平常日時刻表運行。

桃捷公司指出，A1台北車站及A3新北產業園區站的預辦登機、沿線車站內販賣店等，明天也都恢復正常服務。

桃捷公司提醒民眾，可於桃捷公司官網或「i搭桃捷」APP查詢時刻表資訊，旅客有任何問題，也可在上午6時至晚間12時的營運時間撥打客服專線（03）286-8789詢問。