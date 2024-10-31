康芮颱風強度減弱遠離 高鐵明全線正常營運

康芮颱風強度減弱並逐漸遠離，台灣高鐵公司表示，依據各項氣象資訊綜合研判，決定明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

高鐵公司指出，颱風雖已逐漸減弱，但部分地區仍可能出現較大風雨，呼籲鄰近高鐵沿線的民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞。

高鐵公司表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。另持受影響車次車票旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵公司也說，因颱風天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲退費補償規定。