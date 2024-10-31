快訊

澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

嘉義縣明天上班上課 阿里山鄉停止上班上課

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉11月1日停止上班上課，其餘鄉鎮照常上班上課。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉11月1日停止上班上課，其餘鄉鎮照常上班上課。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今晚公告，依據氣象署發布警報單及預報資訊，康芮颱風已於今日晚間出海，預計明天早上脫離暴風圈影響，阿里山鄉依權責自行通報11月1日停止上班、停止上課，其餘地區因未達停班停課標準，11月1日「照常上班、照常上課」。

嘉義縣山區持續降雨，易有土石崩落風險。縣府今晚公告，台18線68.5K至88K福山至阿里山路段、34K至68.5K觸口至福山路段、台3線295K至336K沄水至大埔路段預警性封閉路段，預計11月1日早上8點視天候及道路狀況，再決定是否開放通行。

縣長翁章梁表示，依據氣象署發布警報單及預報資訊，康芮颱風已於今日晚間出海，除了阿里山鄉自行通報停止上班、停止上課，其餘地區未達停班停課標準，11月1日「照常上班、照常上課」。另強烈雨勢恐造成山區土石流，仍會提高警覺，嚴陣以待。

康芮颱風

延伸閱讀

康芮颱風移動快速 高雄明正常上班上課「5行政區仍放颱風假」

康芮颱風減弱 盧秀燕：1日上班課僅和平停班課

康芮颱風轉弱 苗栗明天照常上班上課

康芮颱風威力減弱 嘉義市明天上班上課

相關新聞

不斷更新／康芮颱風肆虐！澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

康芮颱風今（31）日下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，颱風後半段的威力仍然兇猛...

暴風圈縮小！康芮颱風移動快速 今晚間18：40雲林麥寮鄉出海

康芮颱風今下午5時減弱為中度颱風，暴風圈也縮小，稍早預估有機會在未來1至3小時內，從彰雲嘉地區出海。中央氣象署表示，康芮颱...

險成絕命終結站！強風刮起「大片鐵皮」朝人頭飛去 驚悚畫面曝光

康芮颱風為全台帶來狂風暴雨，一名綠島民眾今（31）日開車返家，沒想到才剛下車，路邊一塊鐵皮突然被強風吹起，直直往車子飛去，駕駛差點直接被「爆頭」。貼文及影片一出，引起廣大網友熱議。

氣象署預測明颱風強度漸減弱 新北環保局宣布明恢復收運垃圾

康芮颱風影響，新北市今天停班停課，也停止收運垃圾。新北市環保局傍晚表示，考量已兩天未收運垃圾，且氣象署預測明天颱風強度逐...

康芮颱風持續影響 明14航線、127航次船班停航

受康芮颱風影響，交通部航港局表示，今天共有11航線、139航次停航，預估明天共有14航線、127航次停航，呼籲民眾，颱風...

移動快速！康芮減弱成中颱、暴風圈縮小 估3小時內「彰雲嘉出海」

康芮颱風今下午1時40分登陸、下午5時減弱為中度颱風，暴風圈也縮小，預計今晚間8時從中部出海，移動到馬祖時就有可能再減弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。