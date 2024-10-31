嘉義縣明天上班上課 阿里山鄉停止上班上課

嘉義縣政府今晚公告，依據氣象署發布警報單及預報資訊，康芮颱風已於今日晚間出海，預計明天早上脫離暴風圈影響，阿里山鄉依權責自行通報11月1日停止上班、停止上課，其餘地區因未達停班停課標準，11月1日「照常上班、照常上課」。

嘉義縣山區持續降雨，易有土石崩落風險。縣府今晚公告，台18線68.5K至88K福山至阿里山路段、34K至68.5K觸口至福山路段、台3線295K至336K沄水至大埔路段預警性封閉路段，預計11月1日早上8點視天候及道路狀況，再決定是否開放通行。

縣長翁章梁表示，依據氣象署發布警報單及預報資訊，康芮颱風已於今日晚間出海，除了阿里山鄉自行通報停止上班、停止上課，其餘地區未達停班停課標準，11月1日「照常上班、照常上課」。另強烈雨勢恐造成山區土石流，仍會提高警覺，嚴陣以待。