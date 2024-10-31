沒有颱風假 新竹縣明天恢復正常上班上課

颱風康芮中心位置已經從西部沿海出海，新竹縣政府根據中央氣象署預估雨量及風力，明天（11月1日），新竹縣風雨預報沒有達到停班停課標準，因此宣布明天照常上班上課。

新竹縣長楊文科今（31日）下午2時30分前往新竹縣災害應變中心召開風災應變第一次工作會議，了解目前各鄉鎮市災害處理情形並感謝輪值人員及台電、台水公司人員的辛勞，也至縣府消防局第三大隊關心執勤人員，提醒執勤時以安全為優先考量。

楊文科也感謝自來水及台電人員，在颱風期間辛勞搶修，提醒一定要在安全環境下盡速完成修復，並回報應變中心，讓輪值人員掌握最新情形，同時立即回應縣民，降低民怨，最後期勉大家的辛勞，一起打下一場零傷亡的防颱大戰。

應變中心指出，依中央土石流警戒通報，土石流潛勢溪流部分，目前尖石鄉秀巒村3條黃色警戒提升為紅色警戒，並新增23條黃色警戒包括尖石鄉新樂村2條、嘉樂村4條、錦屏村8條、梅花村3條、玉峰村3條及義興村3條；大規模崩塌潛勢區則為尖石鄉秀巒村3處黃色警戒提升為紅色警戒，並新增尖石鄉梅花村1處黃色警戒。

新竹縣政府警察局秀巒派出所地處潛勢區域，警員下午在完成協助居民撤離後，所內巡佐兼所長游世傑等3名人員及裝備均暫時移至鄰近的泰崗派出所。

截至目前，新竹縣尖石五峰共撤離209人，主要為弱勢列管個案，其中尖石鄉54人、五峰鄉31人，同時還預防性撤離山區124人。另外已開設6處收容所，分別尖石鄉2處0人、五峰鄉4處收容47人。