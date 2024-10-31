快訊

澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

沒有颱風假 新竹縣明天恢復正常上班上課

聯合報／ 記者巫鴻瑋胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣長楊文科主持風災應變第一次工作會議。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科主持風災應變第一次工作會議。圖／新竹縣府提供

颱風康芮中心位置已經從西部沿海出海，新竹縣政府根據中央氣象署預估雨量及風力，明天（11月1日），新竹縣風雨預報沒有達到停班停課標準，因此宣布明天照常上班上課。

新竹縣長楊文科今（31日）下午2時30分前往新竹縣災害應變中心召開風災應變第一次工作會議，了解目前各鄉鎮市災害處理情形並感謝輪值人員及台電、台水公司人員的辛勞，也至縣府消防局第三大隊關心執勤人員，提醒執勤時以安全為優先考量。

楊文科也感謝自來水及台電人員，在颱風期間辛勞搶修，提醒一定要在安全環境下盡速完成修復，並回報應變中心，讓輪值人員掌握最新情形，同時立即回應縣民，降低民怨，最後期勉大家的辛勞，一起打下一場零傷亡的防颱大戰。

應變中心指出，依中央土石流警戒通報，土石流潛勢溪流部分，目前尖石鄉秀巒村3條黃色警戒提升為紅色警戒，並新增23條黃色警戒包括尖石鄉新樂村2條、嘉樂村4條、錦屏村8條、梅花村3條、玉峰村3條及義興村3條；大規模崩塌潛勢區則為尖石鄉秀巒村3處黃色警戒提升為紅色警戒，並新增尖石鄉梅花村1處黃色警戒。

新竹縣政府警察局秀巒派出所地處潛勢區域，警員下午在完成協助居民撤離後，所內巡佐兼所長游世傑等3名人員及裝備均暫時移至鄰近的泰崗派出所。

截至目前，新竹縣尖石五峰共撤離209人，主要為弱勢列管個案，其中尖石鄉54人、五峰鄉31人，同時還預防性撤離山區124人。另外已開設6處收容所，分別尖石鄉2處0人、五峰鄉4處收容47人。

停班停課 尖石鄉 康芮颱風 楊文科

延伸閱讀

竹北天坑案再開庭 豐邑主管喊冤、法務及技師當庭認罪

新竹武陵路斷橋要接上了 台一線替代道路今動工

新竹縣長楊文科慰訪百歲人瑞 104歲林阿龍分享藥草秘方

竹縣總圖才遭嫌像鐵皮屋 文化局長狀況危險突傳退休

相關新聞

不斷更新／康芮颱風肆虐！澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

康芮颱風今（31）日下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，颱風後半段的威力仍然兇猛...

暴風圈縮小！康芮颱風移動快速 今晚間18：40雲林麥寮鄉出海

康芮颱風今下午5時減弱為中度颱風，暴風圈也縮小，稍早預估有機會在未來1至3小時內，從彰雲嘉地區出海。中央氣象署表示，康芮颱...

險成絕命終結站！強風刮起「大片鐵皮」朝人頭飛去 驚悚畫面曝光

康芮颱風為全台帶來狂風暴雨，一名綠島民眾今（31）日開車返家，沒想到才剛下車，路邊一塊鐵皮突然被強風吹起，直直往車子飛去，駕駛差點直接被「爆頭」。貼文及影片一出，引起廣大網友熱議。

氣象署預測明颱風強度漸減弱 新北環保局宣布明恢復收運垃圾

康芮颱風影響，新北市今天停班停課，也停止收運垃圾。新北市環保局傍晚表示，考量已兩天未收運垃圾，且氣象署預測明天颱風強度逐...

康芮颱風持續影響 明14航線、127航次船班停航

受康芮颱風影響，交通部航港局表示，今天共有11航線、139航次停航，預估明天共有14航線、127航次停航，呼籲民眾，颱風...

移動快速！康芮減弱成中颱、暴風圈縮小 估3小時內「彰雲嘉出海」

康芮颱風今下午1時40分登陸、下午5時減弱為中度颱風，暴風圈也縮小，預計今晚間8時從中部出海，移動到馬祖時就有可能再減弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。