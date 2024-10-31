康芮帶來10級強風 新竹市宣布明天正常上班上課

康芮颱風於今晨暴風圈接觸新竹市，帶來強烈風雨，導致部分災情。中央氣象署表示，颱風預估今晚從中部出海、明早8時移動到馬祖，明上半天台灣本島有機會脫離暴風圈影響。新竹市政府表示，新竹市11月1日（五）正常上班、正常上課。

強颱康芮今下午1時40分登陸台東成功鎮，今晚至明天清晨各地風雨仍劇烈，中央氣象署今下午4時公布最新風雨預測，風力方面，氣象署預測明凌晨1時至中午12時，僅有蘭嶼綠島、馬祖、澎湖達到停班課標準；雨量部分，苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、台東縣、屏東縣山區達標。

新竹市代理市長邱臣遠表示，康芮颱風已轉為中颱，稍早已從雲林縣出海，但暴風圈仍籠罩台灣本島，依氣象署及竹市協力團隊分析資料，評估明天中午前解除陸上警報。截至今天晚間7時止，新竹市共發生186起災情，儘管災情頻傳，但市府團隊及委外防災夥伴展現高效率，第一時間投入救災行列，有效降低災害衝擊。