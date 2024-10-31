快訊

澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮帶來10級強風 新竹市宣布明天正常上班上課

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠表示，康芮颱風已轉為中颱，稍早已從雲林縣出海，但暴風圈仍籠罩台灣本島。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠表示，康芮颱風已轉為中颱，稍早已從雲林縣出海，但暴風圈仍籠罩台灣本島。圖／新竹市政府提供

康芮颱風於今晨暴風圈接觸新竹市，帶來強烈風雨，導致部分災情。中央氣象署表示，颱風預估今晚從中部出海、明早8時移動到馬祖，明上半天台灣本島有機會脫離暴風圈影響。新竹市政府表示，新竹市11月1日（五）正常上班、正常上課。

強颱康芮今下午1時40分登陸台東成功鎮，今晚至明天清晨各地風雨仍劇烈，中央氣象署今下午4時公布最新風雨預測，風力方面，氣象署預測明凌晨1時至中午12時，僅有蘭嶼綠島、馬祖、澎湖達到停班課標準；雨量部分，苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、台東縣、屏東縣山區達標。

新竹市代理市長邱臣遠表示，康芮颱風已轉為中颱，稍早已從雲林縣出海，但暴風圈仍籠罩台灣本島，依氣象署及竹市協力團隊分析資料，評估明天中午前解除陸上警報。截至今天晚間7時止，新竹市共發生186起災情，儘管災情頻傳，但市府團隊及委外防災夥伴展現高效率，第一時間投入救災行列，有效降低災害衝擊。

新竹市政府表示，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時。

康芮颱風於今晨暴風圈接觸新竹市，帶來強烈風雨，導致部分災情。圖／新竹市政府提供
康芮颱風於今晨暴風圈接觸新竹市，帶來強烈風雨，導致部分災情。圖／新竹市政府提供

停班停課 康芮颱風 新竹

延伸閱讀

應變颱風康芮動態 顧立雄主持災防會議

影／神乎其技！星宇機師力抗康芮 狂風中「彈跳降落」網驚：心臟快停

康芮強風新竹累計1萬1200戶停電 尚餘3438戶未復電

康芮強襲掀浪⋯金門2船翻覆損失慘 漁民怨不知遭列颱風圈範圍

相關新聞

不斷更新／康芮颱風肆虐！澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

康芮颱風今（31）日下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，颱風後半段的威力仍然兇猛...

暴風圈縮小！康芮颱風移動快速 今晚間18：40雲林麥寮鄉出海

康芮颱風今下午5時減弱為中度颱風，暴風圈也縮小，稍早預估有機會在未來1至3小時內，從彰雲嘉地區出海。中央氣象署表示，康芮颱...

險成絕命終結站！強風刮起「大片鐵皮」朝人頭飛去 驚悚畫面曝光

康芮颱風為全台帶來狂風暴雨，一名綠島民眾今（31）日開車返家，沒想到才剛下車，路邊一塊鐵皮突然被強風吹起，直直往車子飛去，駕駛差點直接被「爆頭」。貼文及影片一出，引起廣大網友熱議。

氣象署預測明颱風強度漸減弱 新北環保局宣布明恢復收運垃圾

康芮颱風影響，新北市今天停班停課，也停止收運垃圾。新北市環保局傍晚表示，考量已兩天未收運垃圾，且氣象署預測明天颱風強度逐...

康芮颱風持續影響 明14航線、127航次船班停航

受康芮颱風影響，交通部航港局表示，今天共有11航線、139航次停航，預估明天共有14航線、127航次停航，呼籲民眾，颱風...

移動快速！康芮減弱成中颱、暴風圈縮小 估3小時內「彰雲嘉出海」

康芮颱風今下午1時40分登陸、下午5時減弱為中度颱風，暴風圈也縮小，預計今晚間8時從中部出海，移動到馬祖時就有可能再減弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。