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颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

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新北除烏來區 其餘地區明天上班上課

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市明天正常上班上課。記者葉德正／攝影
新北市明天正常上班上課。記者葉德正／攝影

康芮颱風晚間出海，加速遠離台灣，風雨逐漸減弱。新北市府依交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，晚間8時宣布，明日除烏來區停止上班上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。

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新北市政府新聞局長李利貞說明，考量烏來區因停電戶數多，以及部分主要道路通行受阻，為維護居民安全並恢復家園，宣布明（11/1）烏來區停止上班上課。

稍早新北市災害應變會議中，天氣風險公司指出，目前暴風圈籠罩全台，新北強風豪雨會一直到今天深夜；颱風進入台灣海峽後轉偏北至東北方移動，強度減弱，明天清晨前沿海仍有明顯風雨，明天上午過後風雨趨緩，中午到傍晚海、陸警陸續解除。

康芮颱風

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