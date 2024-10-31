應變颱風康芮動態 顧立雄主持災防會議

颱風康芮襲台，國防部長顧立雄今天主持國防部因應「康芮颱風」災防應變中心管制會議，提醒各作戰區完成整備及待命，在安全無虞前提下，隨時配合中央災害應變中心及地方政府，投入風災救援工作，共同守護民眾與家園安全。

軍聞社報導，應變中心管制會議上午在國防部召開，由各編組作業人員及部隊，分別針對颱風康芮現況及相關整備工作進行報告。

報導說，顧立雄首先肯定各級值勤人員堅守崗位的付出，同時強調依氣象預報，颱風帶來的風雨將逐漸增強。各單位需密切關注地方政府需求，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場實際狀況，適時調整救災機具，優化救災效率，確保救援工作符合實際需求。

此外，馬祖防衛指揮部目前雖然維持二級開設，但仍須預先做好各項準備，方能在風雨加劇時迅速應對。

顧立雄也特別嘉勉剛結束「長泰19號操演」的官兵，肯定官兵在平安返回駐地後，投入部分兵力迅速轉換任務，執行救災整備工作，並指示各級幹部，應適切分配人力，兼顧官兵的勤務與休息，努力協助民眾降低災損，早日回復正常生活。