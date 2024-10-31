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颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

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險成絕命終結站！強風刮起「大片鐵皮」朝人頭飛去 驚悚畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾開車返家，沒想到才剛下車，路邊一塊鐵皮突然被強風吹起，直直往車子飛去，駕駛差點直接被「爆頭」。圖/取自「重機車友：各區路況天氣、資訊分享中心」臉書社團
民眾開車返家，沒想到才剛下車，路邊一塊鐵皮突然被強風吹起，直直往車子飛去，駕駛差點直接被「爆頭」。圖/取自「重機車友：各區路況天氣、資訊分享中心」臉書社團

康芮颱風為全台帶來狂風暴雨，一名綠島民眾今（31）日開車返家，沒想到才剛下車，路邊一塊鐵皮突然被強風吹起，直直往車子飛去，駕駛差點直接被「爆頭」。貼文及影片一出，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「重機車友：各區路況天氣、資訊分享中心」PO出一段監視器畫面，影片拍攝於綠島，可以看到車主開車返家，下車後站在車門旁邊，沒想到一瞬間刮起強風，路邊一塊鐵皮就直直往車子飛來，重重砸在房子牆上，若鐵皮再飛低一點，車主可能直接當場「被爆頭」。

貼文一出後，多數網友都驚嚇，紛紛表示「差點絕命終結站」、「差一點走奈何橋…命大」、「差點被斬首，絕命終結站」、「血滴子」、「這應該不止漏了兩滴」、「這我會去拜拜+公益捐錢」、「真的差點就完了」、「差點人生重來」。

康芮颱風

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