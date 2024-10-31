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颱風移動快速已到嘉義！康芮減弱成中颱 中心有「過山趨勢」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，康芮在下午5時減弱成中颱，目前中心位置在嘉義的西北方約20公里。記者林澔一／攝影
中央氣象署表示，康芮在下午5時減弱成中颱，目前中心位置在嘉義的西北方約20公里。記者林澔一／攝影

康芮颱風今下午1時40分於台東成功鎮登陸，登陸沒多久颱風眼就消失，預估今晚出海，中央氣象署表示，康芮在下午5時減弱成中颱。目前中心位置在嘉義的西北方約20公里，近中心最大風速每秒43公尺，已減弱為中度颱風，暴風圈也縮小，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里，以每小時21轉31公里速度，向北轉北北東進行，預計明下午5時移動到馬祖北東方約310公里。

康芮颱風分區重點，蘭嶼、綠島、南花蓮、台東，已有破壞性強風及豪雨出現，今晚風雨漸緩；宜蘭、北花蓮、北北基，今晚強風豪雨持續，明日清晨方歇；桃園以南強風持續至明清晨，今晚起雨勢增強至明日白天；澎湖地區強風持續到明早；馬祖颱風持續接近，風力將逐漸增強。

前氣象局長鄭明典於臉書發文指出，嘉義縣沿海有明顯逆時針環流發展，認為受到地形影響發展的颱風副中心，將會取代原中心，且有直接過山的趨勢。

鄭明典表示，颱風「副中心」發展中。看地面風場，嘉義縣靠海邊有個明顯的逆時針環流發展，這是受地形影響發展的「颱風副中心」。若追蹤雷達回波，雷達回波的旋轉中心約略在黃色圓圈範圍內。

鄭明典說，從雷達回波圖上來看，基本上是中高層環流，「似乎有直接過山的趨勢」。風場代表的是低層環流，颱風過山常見低層的副中心取代原本的環流中心，但也會在高低層環流相遇後從新整合。

鄭明典表示，這個颱風個案，模式傾向於由副中心發展來取代原中心，但是觀測上還不明確，因為回波中心較預期完整，有直接過山的趨勢。

氣象粉專「台灣颱風論台 天氣特急」表示，康芮颱風身手矯健，下午4時40分許已順利爬過玉山，目前位於阿里山上空，準備進入中南部平原；西部地區風雨要開始增強，另颱風東側肥厚雨帶，目前卡在宜花東上空，雨勢相當猛烈。

圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供

康芮颱風 鄭明典

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