康芮颱風強風豪雨肆虐！全台1死73傷 停電46萬餘戶

強烈颱風康芮暴風圈由最早250公里至280公里到持增胖為320公里，颱風中心已於今天凌晨2時登陸，暴風圈正壟罩全台，全台須嚴防強風豪雨。康芮颱風挾帶強風豪雨襲台，從10月29 日零時至今天上午11時，宜蘭縣大同鄉累計雨量1059.5毫米居全台之冠。

中央氣象署指出，29日零時至31日中午12時全台出現較大雨量為，宜蘭縣鴛鴦湖1043毫米，台北市擎天崗620毫米，台中市審馬陣611毫米，花蓮縣龍澗497.5毫米，新竹縣白石429毫米，新北市水利署火燒寮393毫米，台東縣樟原297毫米，基隆市國一S006K為248毫米，南投縣翠華218毫米，桃園市高坡國小211.5毫米；較大陣風區域有蘭嶼、綠島17級以上，成功14級，東吉島 13級，花蓮12級，新屋、後龍、台東、彭佳嶼11級，新北、台南、宜蘭、大武、澎湖10級。

中央災害應變中心統計，全台死傷為1死73傷，南投縣消防局今天上午11時53分獲報，1輛藍色小貨車在南投縣仁愛鄉台14甲0.1公里處遭路樹壓毀，56歲女性現場無呼吸心跳；同車1名76歲男性輕傷可自行行走，女性傷者經送埔里榮民醫院搶救，仍於下午1時33分宣告死亡。

中央災害應變中心指出，截至今天下午4時，全台曾停電51萬8871戶，修復26萬8157戶，尚有 25萬714戶停電中；停水3558戶，包括花蓮縣鳳林鎮林榮里6戶、西林村259戶、壽豐鄉14戶、瑞穗鄉3044戶、富里鄉235戶；基地台受損4座，市話中斷399戶，均待修復。