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「飛機明顯搖晃」颱風康芮襲台班機異動 外國旅客驚呼：頭很暈

中央社／ 桃園機場31日電
受到颱風康芮影響，今天多架班機出現取消或出發抵達時間異動情況。示意圖，非當事旅客。記者黃仲明／攝影
受到颱風康芮影響，今天多架班機出現取消或出發抵達時間異動情況。示意圖，非當事旅客。記者黃仲明／攝影

受到颱風康芮影響，今天多架班機出現取消或出發抵達時間異動情況。旅客表示，相信航空公司的判斷；航空公司則呼籲民眾，隨時留意航班的異動資訊，以免白跑一趟。

桃園國際機場公司表示，受到颱風康芮影響，桃園機場有多架航班異動，依據上午9時30分統計，取消航班共計241班，取消航線主要為東北亞、東南亞、中國及港澳，另外也有班機的抵達或出發時間異動，請旅客及接機親友務必注意航空公司異動通知，或及早查詢各航空公司航班異動資訊。

1名自新加坡來台的旅客表示，今天班機正常起降，雖然有點擔心颱風，但相信航空公司的判斷，畢竟如果不安全也不會起飛，在班機降落的時候的確比較晃，但還是順利落地，而且來台灣也好幾次了，早就習慣了，不過反而比較擔心在台的行程會受影響。

另1名自香港來台參加活動的民眾表示，今天的班機是正常起降，不過在飛機上能明顯感到搖晃得很嚴重，有的朋友還表示頭很暈，在空中的時候明顯感到雨勢很大，但落地時候反而沒有什麼雨，只希望活動不會受到颱風的影響而暫停。

計劃去日本廣島旅遊的旅客表示，昨天就有聽到颱風的訊息，的確擔心行程會受影響，從昨晚開始就一直確認班機狀況，一直到順利的完成報到手續，才放下一顆心。

華航表示，受康芮颱風影響，華航今天部分航班有取消、提前或延後出發的情形，建議旅客利用華航網站、下載APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

長榮航空公司指出，受到颱風康芮影響，長榮航空及立榮航空國際線的航班有部分出現異動，將會依颱風狀況調整起降時間，最新航班動態，敬請旅客多加利用長榮航空官網或長榮航空APP查詢。

康芮颱風 桃園機場 航空公司

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