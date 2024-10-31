花蓮秀林鄉驚見「龍捲風」？恐怖畫面曝光引民眾驚喊：拜託別過來

強颱康芮目前已登陸台東，全台各地皆有強風暴雨。對此，一名網友分享，在花蓮秀林鄉加灣部落疑似出現龍捲風，讓他嚇得大喊「龍捲風耶，拜託不要過來」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「今日花蓮」PO出一段由民眾拍攝的影片，拍攝地點在花蓮秀林鄉的加灣部落，疑似出現龍捲風，從影片中可以發現，一團灰色的雲從地面一路延伸到天際，像漏斗狀且快覆蓋整個天空，不斷向前移動，讓民眾大喊「龍捲風欸，好恐怖喔！拜託不要過來！」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「龍捲風海景第一排」、「天佑台灣！希望颱風趕快離開」、「哇，龍剪風耶！」、「台灣天氣已經快變武器了！」、「車子被捲走的話要去哪裡領？」、「好可怕」。

對此，氣象署也回應，颱風螺旋雨帶的強對流雲系內，經常有小尺度渦漩，而花蓮縣秀林鄉確實陸續有強對流雲系通過，造成強風豪雨，不排除有龍捲風發生的機會，但影片內是否為龍捲風，還需更多資料分析驗證。