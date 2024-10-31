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華航「對決強颱康芮」搖晃中降落松機 落地那刻全機乘客鼓掌

聯合新聞網／ 綜合報導
一架華航CAL223班機，今天上午在強颱康芮來襲下成功首降松機，引起網友熱議。擷自Threads
一架華航CAL223班機，今天上午在強颱康芮來襲下成功首降松機，引起網友熱議。擷自Threads

強颱康芮於今(31)日下午1時40分登陸台東縣成功鎮，未來朝北北西轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖。但Threads上的網友發現，一架從日本東京羽田機場起飛的華航CI223班機，在今日上午10點35分成功降落在松機跑道，成為今(31)日首降的班機，讓網友大呼「機長技術100分」。

從曝光的畫面中可見，一架華航飛機在一片霧白的天空中緩緩出現，雖微晃了幾下，仍大致平穩地安全降落在跑道。讓原po讚嘆：「機長技術100分」。

原po稱在現場看到的情景是，在側風嚴重的情況下，包括兩架分別從北京起飛的私人飛機，及從東京起飛的班機都都放棄降落，只有從羽田起飛的華航班機成功降落，成為今天松山機場首降班機。而從北京起飛的私人飛機則改回中國大陸落地，另一架自東京起飛的班機，稍早也成功轉降香港機場。

稍早有在該架班機上的網友曝光從機艙內拍攝到的降落情形，該名網友指出，位於「颱風搖滾區」內的CI223班機，在空中盤旋幾次後決定降落，機長很強，落地十分平穩，落地的那一刻還讓全機乘客鼓掌，感謝機長讓大家平安返家。

也有網友透露，因為今日上午10點30分時，桃園國際機場風勢有減弱跡象，所以有開放降落，但是不開放升空飛行，一架韓國韓亞航空也順利降落桃機跑道。

由 @isabellathatgirll 發佈
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