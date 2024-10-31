強颱康芮快要登陸了 花東「國家級警報響」大雷雨狂炸
強颱康芮侵襲台灣，中央氣象署發布花蓮縣、台東縣大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
示警區域：花蓮縣卓溪鄉、花蓮縣玉里鎮、花蓮縣富里鄉、台東縣長濱鄉。
氣象署說，颱風中心目前在台東東北方近海，即將登陸，未來向北北西轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續增強。
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