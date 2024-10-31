康芮即將登陸雨彈升級 5縣市超大豪雨、增新竹縣尖石鄉

強烈颱風康芮影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天花蓮縣、台東縣地區及宜蘭縣山區、台中市山區（和平區）、新竹縣山區（尖石鄉）有局部大豪雨或超大豪雨。

宜蘭縣、台北市、新北市地區及南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹及雲林以南地區有局部大雨發生的機率。

氣象署說，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

超大豪雨：新竹縣山區、台中市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。

大豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、南投縣山區、宜蘭縣。

豪雨：桃園市、苗栗縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、蘭嶼綠島。

大雨：新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。