康芮颱風來襲 無健保卡可例外就醫及持慢箋領藥

強颱康芮步步進逼，健保署今天表示，因應颱風造成部分區域災情，各特約醫療院所、藥局針對無法取得健保卡或卡片遭毀損等，暫無健保卡就醫或領慢箋者，應依「例外就醫」受理。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿表示，因颱風無法持健保卡就醫的民眾，各特約醫療院所備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，醫療院所於名冊上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可健保身分就醫。

暫無健保卡但需要領慢箋的民眾也不用擔心，健保署表示，民眾如因風災遺失健保卡，仍可持慢箋至藥局領藥，請藥局以例外就醫處理；若領藥期間末日恰逢風災停止上班，期限可順延至風災過後第1個上班日，有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。健保署提醒，請於申請表上註明「康芮颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、可現場製卡的公所，及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。

健保署強調，有任何疑問可撥打健保署諮詢專線，市話撥打0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機改撥（02）4128-678洽詢。