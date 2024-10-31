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康芮颱風眼「比整個台南還大」！網友全看傻：好像甜甜圈

聯合新聞網／ 綜合報導
康芮颱風暴風圈已影響台灣，主要強降雨區為台灣東半部、北部沿海及中南部山區，須嚴防颱風的衝擊。圖／取自鄭明典臉書
康芮颱風暴風圈已影響台灣，主要強降雨區為台灣東半部、北部沿海及中南部山區，須嚴防颱風的衝擊。圖／取自鄭明典臉書

強颱康芮目前位於鵝鑾鼻東北東方海面，逐漸向西北轉北移動。對此，臉書粉專「台南式 Tainan Style」表示，康芮颱風眼已經比整個台南還要大！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」表示，根據雷達回波圖來看，康芮是大眼胖妹，颱風眼已經比整個台南還要大，強度已經發展出「雙眼牆」結構，正在調整型態，進行眼牆置換。如果換成功，強度就可能再增強；如果失敗，強度就會稍微減弱。

「台南式 Tainan Style」進一步說明，新光三越、南紡購物中心、遠東購物中心等百貨公司都沒開，僅好市多、家樂福等大賣場營業，目前台南市區已測得9級陣風、沿海11級陣風，感受已經明顯比上次山陀兒颱風強，提醒民眾「風雨最大的時候還沒到」，沒必要千萬別外出。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這是我此生看到最誇張的颱風眼！」、「這個眼也是能進排行榜的大小了」、「超級無敵清楚的颱風眼，看到就很抖，但好像甜甜圈喔」、「已經嚇死了這個風」、「那個洞也太大了吧」、「眼好大開眼了」。

康芮颱風

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