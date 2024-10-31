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氣象署上修蘭嶼平均風力 更正未刷新歷史紀錄

中央社／ 台北31日電

氣象署今天修正颱風康芮平均風力紀錄，原蘭嶼氣象站平均風每秒59.1公尺上修為59.9公尺；然而同時更正此紀錄未刷新歷史紀錄，目前最大平均風速仍為1961年5月颱風貝蒂創下每秒74.7公尺。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天上午10時，康芮中心位置約在鵝鑾鼻的東北東方約100公里處，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

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氣象署預報員朱美霖表示，原本清晨測得蘭嶼平均風力達17級、每秒59.1公尺，稍早經資料更新後，平均風力達每秒59.9公尺。

朱美霖說明，平均風力是指測站在特定期間內最大10分鐘平均風速，意思是這樣的風力是持續且強勁，需要特別注意。

然而，朱美霖說，由於之前颱風潭美後，蘭嶼站的供電系統一直有問題，現在受康芮影響，蘭嶼站再發生供電不穩的狀況，因此暫時沒有再持續更新後續數字。

朱美霖補充，原先於颱風記者會中表達平均風力刷新紀錄一事，經查證後其實距離歷史紀錄仍有一段差距。

據氣象署統計，有紀錄以來最大平均風速為1961年5月的颱風貝蒂創下，達每秒74.7公尺、其次為1961年8月颱風裘恩的每秒70.3公尺；發生地點皆在蘭嶼氣象站。

康芮颱風

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