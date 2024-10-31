網對比山陀兒颱風：大眼颱康芮結構、颱風眼都更清晰

強颱康芮預計今天下午將自台東成功至長濱附近登陸台灣，但未登陸，民眾就已感受到颱風威力，不容小覷。網友昨(30)日在Threads上po出一張山陀兒颱風與康芮颱風的對比圖，相較之下，康芮結構相當紮實，山陀兒則相對鬆散；且兩者的颱風眼也差距甚大，康芮是「大眼颱」，颱風眼高層直徑是100公里，低層約有80公里，山陀兒的颱風眼雖然渾圓銳利，但相比康芮則小了許多。

原po表示：「暴風圈超大的康芮，跟山陀兒一比，應該看得出來康芮有多大了吧！」，隨文附上康芮與山陀兒颱風的衛星雲圖作對比。康芮與山陀兒在兩相對照下，康芮颱風的結構明顯更紮實、體型也更巨大，強風圈也大過山陀兒；因為山陀兒來襲曾重創高雄，讓人憂心康芮將會對台灣帶來的影響，恐比山陀兒更為劇烈。

該文至截稿為止，已有逾2.7萬人按讚，也有逾3百多人上網留言。網友對此則表示，原以為山陀山是今年颱風的「最後一舞」，沒想到山陀山只是「留一手」，讓康芮「即興演出」。一名網友認為康芮似乎「颱如其名」、「名字已經說明一切」，與英文「Come rain」有諧音上的相同，意即會為台灣帶來驚人的雨量。

有人認為康芮有中央山脈擋住，「災情應該比山陀兒小很多」，但氣象粉專「觀氣象看天氣」今天則表示，康芮颱風的暴風圈實在太大，「護國神山也擋不住西半部的強風」。提醒花蓮、台東務必嚴防狂風暴雨，嘉義至新竹則需留意近年來少見的強風。

也有不少網友翻出2015年西北太平洋地區的最強風暴蘇迪勒颱風，其威力和體型也相當驚人，認為這回康芮颱風似乎有得比。

中央氣象署持續針對強颱康芮發布海陸警，預計從今日至明日清晨會是康芮颱風影響台灣最劇烈的時候，今天下午登陸到台灣陸地後，沿海附近需嚴防強風豪雨，對陸地的威脅也不容小覷。