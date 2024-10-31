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直播／康芮直撲全民警戒！氣象局最新預報
強颱康芮今挾帶狂風暴雨席捲全台，氣象署針對康芮襲台，不敢疏忽大意，今天預計發佈數場記者會隨時更新颱風近況。
受到康芮颱風及其外圍環流影響，今日易有短延時強降雨。
中央氣象署發布豪雨特報，影響時間至明晨，超大豪雨：宜蘭縣山區、花蓮縣山區，大豪雨：台北市、新北市山區、新竹縣山區、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市、苗栗縣山區、南投縣山區、恆春半島、蘭嶼綠島。
大雨：新竹縣、高雄市。
今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，易有5米以上浪高，尤其東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海並易有長浪發生，避免前往海邊活動。
陸上強風特報：蘭嶼、綠島已有14級以上強陣風、台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風；新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風；基隆、台北、南投、嘉義市、金門亦有9至10級強陣風、山區、屏東縣山區。
早上三場海上陸上颱風直警報播：8:40、11:40（手語）、14:40。
早上兩場海上颱風直警報播：8:40、11:40。
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