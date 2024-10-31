強颱康芮下午登陸 恐現「雙眼牆」

強颱康芮昨晚九時觸陸，中央氣象署預估，康芮今天下午將從南花蓮至台東一帶登陸，暴風圈籠罩全台，全台風雨明顯增強，宜花山區有局部豪雨或豪大雨，蘭嶼綠島可能出現十七級強陣風。康芮西側對流減弱，是否以強颱巔峰之姿登陸，仍有變數。

受到颱風影響，全台廿二縣市今天均停班停課。氣象署表示，康芮颱風是一九五八年有紀錄以來，史上首個十月下旬登陸的強颱。預估康芮今天深夜至明晨出海，明天白天對台影響減弱，但中南部仍要防局部豪雨。

康芮颱風路徑潛勢圖 製表／胡瑞玲

昨晚九時資料顯示，康芮中心在鵝鑾鼻東南東方三百公里處，七級風暴風半徑三二○公里，以每小時廿一轉廿五公里速度向西北移動，暴風圈接觸恆春半島，威脅台灣本島、澎湖、金門。

氣象署科長林伯東指出，昨晚觀測到可能出現雙眼牆的趨勢，代表康芮要開始進行眼牆置換，若置換成功，颱風強度可能再增強。不過，因颱風西側受到垂直風切或乾空氣溢入影響，對流有減弱趨勢，屆時能否以巔峰之姿登陸還有變數。

林伯東提醒，今天全台風力都會增強至九級以上，台灣各地及各離島易有九至十級強陣風，蘭嶼、綠島甚至可能出現十七級強陣風，東半部則有十一至十三級強陣風；花蓮以南及西南沿海滿期間需慎防風暴潮，海水位可能上升。

自前天至昨晚八時，台北市擎天崗累積雨量已高達三九二毫米，預估宜花山區總雨量上看一二○○毫米。林伯東表示，白天颱風接近過程中，北部、東半部有豪雨或豪大雨，西半部山區有局部大雨或豪雨；颱風中心通過台灣時，中南部需慎防局部豪大雨，宜蘭、南部山區、東南部山區有局部大雨。

受到康芮颱風影響，交通部航港局預估今天共有十一航線、一三九航次交通船停航。今天華信及立榮航空國內線航班全數取消，中華航空、星宇航空、台灣虎航及國泰航空等近八十個國際航班取消及異動。省道也有多處路段預警性封閉。

台灣高鐵表示，今天調整營運模式，每小時自南港站、左營站發出兩班每站停靠的全車自由座列車，發車時間均為整點及卅分，並取消原時刻表的各班次列車。台鐵今天西部幹線對號列車、東部幹線、南迴線及支線各車種全面停駛。區間（快）車基隆至彰化間中午十二時前視風雨狀況機動行駛，十二時後全面停駛。