強颱康芮罩全台 6縣市淹水警戒

強颱康芮颱風來襲，依中央氣象署情資，周三晚間十時至周五晚上十時，暴風圈環流籠罩全台以及離島，在四十八小時內，國人將面對颱風複合式災害威脅，行政院長卓榮泰提醒，新北市、基隆市、宜蘭市、花蓮縣、台東縣、屏東縣等六個淹水警戒縣市，務必做好防颱整備。

卓榮泰昨於中央災害應變中心第三次工作會報上指示，交通部、農業部、經濟部加強工程現場防護工作，評估可能面臨到二次災害風險衝擊，儘早啟動應變作為。此外，台北市、桃園市、南投縣、嘉義縣市、高雄市等縣市為坡地易致災地區，民眾應做好防颱準備。

至於東部地區蘇花公路、南橫公路及南北迴鐵路，因為地震頻繁及連續降雨累積，導致土壤邊坡脆弱，交通部務必規畫相關交通運輸機制，即時對用路人發布交通通阻訊息。

針對易致災高風險區，尤其凱米及山陀兒颱風已造成災害的脆弱地形區域，卓榮泰要求內政部、農業部及經濟部協助地方縣市政府，依預警訊息，落實執行撤離工作，特別針對老人、小孩、孕婦、慢性病民眾，儘早執行預防性撤離避災措施。

花蓮縣長徐榛蔚表示，康芮颱風規模強大，已要求各鄉鎮儘速撤離保全戶，預計撤離三○二五人安置；宜蘭大同鄉英士村下午四時撤村，約一四二戶、三九七人受影響。新北市瑞芳區昨傍晚也啟動預警性撤離，共四里一○四戶、二○三人暫離住家，在安置地點過夜。

台鐵因應康芮颱風來襲，今天全線停駛，僅基隆—彰化區間車中午前，視風雨狀況機動行駛。

桃園機場啟動防颱整備作業，機場公司昨召開會議，討論防颱應變措施，及調整營運服務，今天中午起機場觀景台採預防性關閉，後續視天氣狀況重新開放。另提醒旅客及接機親友，搭機出發前向航空公司確認航班最新資訊。