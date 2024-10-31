強颱康芮進逼各地嚴陣以待 救援機具進駐原鄉

康芮颱風襲台，位處山區的南投縣仁愛鄉、桃園市復興區公所昨都先請廠商調派機具進駐待命，另「桃園萬聖城」昨起一連3天停展，大龍門鱻漫跑嘉年華周六活動取消，奧萬大園區30周年系列活動、日月潭花火音樂會等活動延期舉辦。

南投縣仁愛鄉去年8月受卡努風災重創，對外交通一度中斷。仁愛鄉公所提前應變，各村落、社區配置至少有7天以上的存糧及物資，適逢高麗菜、大白菜、櫛瓜、敏豆、番茄等高山蔬果產期，當地農民近日加派人手採收，盼將農損降到最低。

桃園市復興區公所將轄區分為土石流潛勢等6大區，請廠商派駐機具警戒。由於雪霧鬧聯外道路9月崩塌中斷，也密切注意雪霧鬧新修聯外替代道路加固情形，視風雨決定居民預防性撤離。

為避免可能風雨威脅，多個縣市的大型活動紛紛停辦或延期。桃園市政府舉辦的桃園萬聖城活動為期9天，因應颱風從昨天起至11月1日停展，萬聖城相關布景趕在風雨進來前陸續撤離。

台中市政府明晚將舉辦「台中爵士20爵士袖大師對談－林肯中心爵士樂團與溫頓·馬沙利斯」，地點從台中圓滿戶外劇場改至台中市大墩文化中心B1演講廳，若明天公告停班停課，將另行公告。

南投縣原訂11月2日舉辦日月潭花火音樂會及2024日月潭紅茶文化季，因受康芮颱風影響，延至11月16日舉辦。南投仁愛奧萬大園區30周年系列活動也延至11月16至17日舉行。